2020/12/01 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب،

الثلاثاء، ضرورة إعادة النظر بمزاد

العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة

المالية.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح

للوكالة الرسمية، إن "مسألة نافذة

العملة للبنك ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصوّب نحو مزاد العملة: غير موجود في كل دول العالم!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصوّب نحو مزاد العملة: غير موجود في كل دول العالم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).