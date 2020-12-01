القبض على امرأة تنتحل صفة محامية لتعقيب المعاملات

2020/12/01 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة، الثلاثاء، القبض على متهمة أقدمت على انتحال صفة محامية تعقيب معاملات في المؤسسات الحكومية بالبصرة.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "عملية الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط المُتَّهمة متلبسة أثناء تعقيبها معاملات في إحدى الدوائر الرسمية في المحافظة، وبعد المراقبة والتتبع وعجز المتهمة عن إثبات صفتها كمحاميةٍ، تمَّ الاتِّصال بنقابة المحامين – فرع المحافظة، للاستعلام عن انتماء المتهمة إلى النقابة، التي فندت ذلك".

وتابع، أن "التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة، بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية"، لافتا إلى "عرض المتهمة على الجهات القضائية المُختصة صحبة المبرزات المضبوطة في العملية، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها".

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