2020/12/01 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن نادي القوة الجوية، وفاة امين سر النادي السابق رياض ابراهيم البزاز اثر سكتة قلبية.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تتقدم بالتعازي الحارة لعضو المكتب الاعلامي حيدر رياض ولعائلته بفقدان والدهم المرحوم الراحل رياض ابراهيم البزاز الامين المالي السابق للنادي اثر سكتة قلبية”.

وكان البزاز من الذين خدموا النادي للعديد من السنوات، لكنه لم ينجح بالفوز في الانتخابات الاخيرة للنادي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكتة قلبية تودي بحياة امين سر نادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكتة قلبية تودي بحياة امين سر نادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).