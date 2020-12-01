تقارير استخبارية: زعيم كوريا الشمالية حصل على لقاح صيني ضد كورونا

2020/12/01 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت مجلة أمريكية، الثلاثاء، بأن تقارير استخبارية، كشفت تلقي الزعيم الكوري الشمالية، لقاحا صينيا ضد فيروس كورونا.وقال موقع “يو أس نيوز” الأمريكي، إن الصين قدمت اللقاح للزعيم الشمالي، بالإضافة إلى كافة أفراد عائلته، وعدد من كبار المسؤولين.وأشارت إلى أن اللقاح تم منحه للقيادة الكورية الشمالية قبل نحو أسبوعين إلى ثلاثة، دون معرفة الشركة التي صنعت اللقاح، ومدى فعاليته وأمانه.ويأتي هذا في ظل حديث عن سباق بين 3 شركات صينية على تطوير لقاح لفيروس كورونا، وهي سينوفاك بيوتك وكان سينو بايو، وسينوفارم غروب.وكانت وكالات أنباء عالمية تحدثت عن محاولة قراصنة من كوريا الشمالية، اختراق نظام شركة تصنيع لقاح فيروس كورونا “أسترازينيكا”، خلال الأسابيع القليلة الماضية.



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