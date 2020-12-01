2020/12/01 | 12:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مـشـروع الجباية الإلكترونية لقروض صندوق الإسكان سينطلق نهاية العام المقبل.

وقال مدير القروض في صندوق الإسكان التابع للوزارة أحمد هاشم في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الصندوق وفي إطار العمل وفق برنامج الحوكمة الإلكترونية الذي أولته الوزارة أهمية بالغة، فقد أطلق مشروع الجباية الإلكترونية من خلال البنك المركزي ضمن خطة الاتمتة العملية الاقراضية كافة واعتماد البطاقة الائـتـمـانـيـة المرخـصة من البنك المركـزي وإلغاء جميع التعاملات النقدية مستقبلًا".

وأضاف أن "العمل بالمرحلة الأولى من المشروع بدأ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي فـي بغـداد وبشكل تدريجي، بينما سيتم اكـتـمـال المـشـروع نهاية العام المـقـبـل 2021 ليتم تطبيقه في جميع محافظات البلاد".

ولفـت هـاشم إلى أن "مشروع الجباية الإلكترونية يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين كون ذلك الإجراء سيغني عـن حـضـور المقترض إلى مقر الصندوق أو فـروعه إذ بإمكانه التسديد إلكترونيًا من خـلال بطاقته الائتمانية العاملة بالبلاد، إلى جانب نــشــر ثقافة التعامل الالكتروني والتسريع فـــي إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين والفساد المالي الناتج عن التعامل النقدي، إلى جانب سهـولة أصدار الـتـقـارير والممحافظة على حقوق المقترض من خلال إنشاء محفظة لكل مقترض لدى الصندوق".

وأوضح أن "الصندوق يفتتح التقديم الالكتروني لطلب الكشف في الـ 23 من كل شهر، بينما يستمر التقديم إلى نهاية الشهر أو إلى حين نفاد الحصة المقررة إذ يتم حجز موعد الكشف من خلال الموقع الإلكتروني".

اقرأ/ي أيضًا:

يتعلّق بأكثر الملفات المالية إثارة للجدل..



أول تحرك من نوعه تجاه القضاء

متى يتم استثمار الغاز العراقي بالكامل؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار والإسكان تعلن موعد انطلاق مشروع الجباية الالكترونية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار والإسكان تعلن موعد انطلاق مشروع الجباية الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).