الديوانية يلجأ الى البث المباشر بسبب النقل التلفزيوني

2020/12/01 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي الديوانية الرياضي، اللجوء الى البث المباشر لمباراته امام النفط بسبب ازمة البث التلفزيوني.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مسألة النقل التلفزيوني لم يطرأ عليها أي تحديث حتى الان بسبب المشاكل بين شركة الاضواء وقناة العراقية الرياضية”.

واوضح ان “المكتب الاعلامي للنادي سيحاول الحصول على الموافقات للبث عبر صفحة النادي بفيسبوك، بسبب الحقوق والجميع شاهد كيف تم منعنا من استكمال البث بسبب حقوق النقل وكوننا جهة رسمية”.

يذكر ان ازمة النقل في الدوري الممتاز دخلت في نفق مظلم بسبب مطالبات شركة الاضواء الناقل الحصري لها.



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