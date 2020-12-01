الحشد الشعبي يعلن تأمين حزام المقدادية الشمالي بالكامل.. 3 اطواق متداخلة لرصد داعش

2020/12/01 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن تامين حزام المقدادية الشمالي في قاطع محافظة ديالى، مشيرا الى وجود 3 اطواق متداخلة لرصد تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مفارز الحشد الشعبي وبقية التشكيلانت الامنية الساندة انجزت مهمة تامين حزام المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) ضمن القاطع الشمالي ابتداء من قرية الخيلانية وبقية القرى القريبة منها والتي كات تشكل خاصرة رخوة بسبب نشاط خلايا داعش والتسلل الدائم اليها واستهداف المدنيين والنقاط الامنية”.واضاف الحسيني،ان “الحزام الامني والذي يتألف من 3 اطواق متداخلة لرصد اي محاولات تسلل لتنظيم داعش الارهابي سيمنع اي خروقات في ثاني اكبر مدن ديالى في اشارة منه الى قضاء المقدادية”.ولفت إلى أن “خطة الحشد الشعبي تأتي من اجل درء مخاطر الارهاب عن 150 الف نسمة ومنع اي محاولات لزعزعة الاستقرار الامني”.



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