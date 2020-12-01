محنة عباقرة العالم مع المسلمين - أحمد عصيد

2020/12/01 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عصيد يعيش عباقرة العالم محنة حقيقية مع المسلمين، ليس خلال حياتهم الحافلة بالإنجازات الرائعة، بل بعد وفاتهم، حيث يجدون أنفسهم محرومين من "دعاء" المسلمين لهم بالرحمات، ومعرضين لشآبيب من الشتائم والسباب الهستيري.والمسلمون يفعلون ذلك معتقدين بأن الله سيصرف النظر عن كل ما حققه هؤلاء العباقرة من فتوحات عظيمة وما بذلوه من تضحيات، وسيُنزل غضبه عليهم إرضاء للمسلمين.ورغم أن المسلمين جميعا لا يمثلون إلا ......





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