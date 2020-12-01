يبدو أن اغتيال عالم إيراني يهدف إلى تقويض الاتفاق النووي - عادل حبه

2020/12/01 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه .تحليل: إطلاق النار على محسن فخري زاده سيلحق ضرراً بالدبلوماسية أكثر مما يلحق بالبرنامج النووي الإيرانيبقلم جوليان بورغر في واشنطنصحيفة الغارديان اللندنيةترجمة عادل حبهقد لا يكون لاغتيال محسن فخري زاده تأثير كبير على البرنامج النووي الإيراني الذي ساعد في بنائه، لكنه بالتأكيد سيجعل من الصعب إنقاذ الصفقة التي تهدف إلى تقييد هذا البرنامج، وهذا هو - حتى الآن - الدافع الأكثر من ......





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