برهم صالح يؤكد أهمية العمل على تخفيف التوترات وأن يكون العراق منطلقا لذلك

2020/12/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وأن يكون العراق مرتكزاً لتحقيق هذه الأهداف.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبى، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معاً في مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة يعد أولوية لتخفيف التوترات.

بدورهما أكد الوزيران البريطانيان التزام بلادهما في دعم أمن واستقرار العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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