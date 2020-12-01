تنسيق بين تركيا وروسيا لإنهاء التوتر بين أذربيجان وارمينيا

2020/12/01 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة الدفاع التركية إقامة مركز للتنسيق مع روسيا لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكدت الوزارة إقامة مركز مشترك لمراقبة وقف اطلاق النار في مكان تختاره أذربيجان، وانهاء حدة التوتر، وتطبيق بنود الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا والذي ينصّ على إخلاء الأرمن لبعض المناطق.

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