الاستخبارات تلقي القبض على عصابة تبتز المواطنين في كركوك

2020/12/01 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين في محافظة كركوك، يقومون بإبتزاز المواطنين ومساومتهم بدفع مبالغ مالية من خلال تهديدهم بوجود مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة 4 إرهاب.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم القاء …

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