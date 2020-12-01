2020/12/01 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، انها قطعت شوطاً كبيراً في عمليّتي تسجيل الناخبين بايومتريّاً وتوزيع بطاقة الناخب.وقالت المفوضية بحسب بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “نعمل جاهدين على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين”.واضافت، ان “مجلس المفوّضين صدق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين، ونظام وكلاء المرشّحين والأحزاب والتحالفات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المفوّضين يصادق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المفوّضين يصادق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).