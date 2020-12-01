نائبة تعلن استجواب ثلاثة مسؤولين

2020/12/01 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف استجواب ثلاثة مسؤولين، إضافة إلى أسئلة مهمة بشأن ملف النفط في كردستان.وقالت نصيف، في تصريح صحفي، إن “الفساد المستشري في البلاد هو أحد أركان الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويستوجب على رئاسة مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي بكل الصيغ سواء السؤال والاستيضاح والاستضافة …

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