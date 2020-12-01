الرياضة النيابية تؤكد حصول موافقات مبدئية على عودة الجماهير للملاعب

2020/12/01 | 13:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الثلاثاء، وجود موافقات مبدئية، على عودة الجماهير بشكل جزئي الى الملاعب بعد منتصف الشهر المقبل، داعية الجهات المعنية لوضع خطة مبكرة في كيفية الدخول الى المدرجات.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح له، اليوم (1 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اللجنة عملت جنبا إلى جنب مع لجنة الصحة التي كثفت اتصالاتها مع لجنة الصحة والسلامة، وأخذت الموافقات المبدئية على عودة الجماهير بشكل جزئي بعد منتصف الشهر المقبل".

وأكد أن "هنالك قرارا سيصدر بهذا الشأن، وان على الجهات المعنية كوزارة الشباب والهيئة التطبيعية والأجهزة الأمنية، أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وتضع خطة بشكل مبكر، في كيفية الدخول الى الملاعب حتى لا تحصل مشاكل".

A.Sh

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