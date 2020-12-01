2020/12/01 | 13:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/01 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في سنجار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).