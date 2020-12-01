برهم صاح يدعو لتخفيف حدة التوترات بالمنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب

2020/12/01 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح يوم امس الاثنين، وزير الدولة البريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطاني...

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