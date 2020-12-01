بالإمكان تأمينها.. برلماني يحمل الحكومة المسؤلية الكاملة لتأخر الرواتب

2020/12/01 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عن ائتلاف النصر النائب فلاح الخفاجي، الثلاثاء، ان اي تأخير يحصل في توزيع الرواتب بالفترة المقبلة تتحمله ا...

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