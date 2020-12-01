2020/12/01 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعه صدور مذكرات قبض بحقهم في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين في محافظة كركوك يقومون بأبتزاز المواطنين ومساومتهم بدفع مبالغ مالية من خلال تهديدهم بوجود مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة ٤ إرهاب”|.وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض عليهم بعد نصب كمين محكم لهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم باستلامهم مبلغ (١٠٠٠٠)دولار من أحد الاشخاص الذي كان سيكون ضحية لهم، كما ضبطت صور قيود وسنويات وبطاقة سكن فارغة وسندات عقار مزورة كانت بحوزتهم”.وتابع انه “تم تصديق اقوالهم قضائيا بالاعتراف وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهم وفق المواد (٤٥٦ و٢٨٩و ٢٩٨) ق ع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بعصابة تبتز المواطنين بذريعه صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بعصابة تبتز المواطنين بذريعه صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).