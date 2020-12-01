2020/12/01 | 13:44 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 | 01:40 مساءً | عدد القراءات : 6

روسيا تدعو منظمة شنغهاي للتعاون لاستبدال الدولار بعملات وطنية في التجارة

أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن رغبة بلاده في استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، فيما يخص التجارة بين دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).

وقال ميشوستين، إن استبدال الدولار بالعملات المحلية (للبلدان الاعضاء في المنظمة) في التجارة ضمن منظمة شنغهاي للتعاون(SCO)، هي واحدة من أكثر مجالات التعاون المحتملة.

وأضاف الوزير خلال اجتماع المنظمة (SCO)، أمس الاثنين، إنه من المهم جدا "تطوير عملات بديلة مستقلة عن الدولار"، مشددا على العمل ضمن نهج منسق بشأن هذه المسألة ومواصلة مناقشة آلية تمويل مشروعات منظمة شنغهاي للتعاون من قبل أعضاء المنظمة.

من جهته أعرب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن دعمه لتعزيز التجارة بالعملات الوطنية بين الشركاء.





وأضاف توكاييف، أن وضع خارطة طريق لزيادة تدريجية في حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين أعضاء المنظمة، بالإضافة إلى إطلاق آلية استشارية مالية أوروبية آسيوية، يمكن أن يسهل هذه المهمة.

وجدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، أنشأت في عام 2001، من قبل ست دول مؤسسة هي: روسيا والصين وكازخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتوسعت المنظمة في عام 2017 لتضم أيضا كلا من الهند وباكستان، وأصبحت تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، وتمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

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