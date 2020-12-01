نائب عن الفتح ينتقد لجان متابعة قرار إخراج الأمريكان: بطيئة ولن نسمح بالتغاضي عن القرار

2020/12/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، الثلاثاء (01 كانون الأول 2020)، إن اللجان الفنية المسؤولة عن متابعة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، تعمل بصورة بطيئة جدا.

وقال الفايز في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب ما زال يضغط على الحكومة باتجاه تطبيق قراره القاضي بسحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، لكن اللجان الفنية التي شكلتها الحكومة لمتابعة الانسحاب تعمل بوتيرة بطيئة جدا في تنفيذ مهامها".

واضاف أن "تغاضي الحكومة عن تنفيذ القرار أمر مرفوض".

واشار الفايز إلى أن "الحديث عن انتشار أمريكي وبناء قواعد جديدة في العراق، عار عن الصحة"، لافتاً إلى أن "هنالك انسحاب بطيء لبعض الجنود بين فترة واخرى، لكن هذا الامر لا يكفي من دون تحديد توقيتات زمنية معلومة للانسحاب".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم آغا، أكد الأربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، أن الولايات المتحدة لن تنسحب كليا من العراق، وتعمل على تقليص قواتها في البلاد فقط وذلك في رد على تصريحات رسمية اميركية بهذا الخصوص.

وقال آغا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما يتم الاعلان عنه بشأن انسحاب جديد للقوات الأمريكية من الاراضي العراقية، يقع ضمن اطار تقليص اعداد القوات وليس الانسحاب الكلي من العراق".

واضاف أن "هناك لجانا فنية من وزارة الخارجية تعمل على هذا الملف"، مبينا أن "الادارة الامريكية قد تعتمد ستراتيجية جديدة مع وصول جو بايدن إلى السلطة".

واعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب ‏‏500 عنصر من قواتها في العراق، جاء بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية مايك ‏بومبيو.‏

وقال حسين في مؤتمر صحفي، في بغداد تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وبومبيو اتفقا خلال اتصال هاتفي على ‏سحب 500 عنصر عسكري أمريكي من العراق".‏

وأضاف، أن "أكدنا خلال الاجتماع أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب وبعد إعلان الاتفاق، رأينا أن هناك خطوات ‏الحوار الستراتيجي تم تأكيدها بعد تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق من 5200 عنصر إلى 3 آلاف".‏

وتابع حسين، أنه "بعد الاتصال المهم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم الاتفاق ‏على انسحاب 500 عنصر عسكري، حيث سيصل عدد الجنود المتبقين إلى 2500 عنصر".‏

وأشار إلى أن "طبيعة القوات المتبقية لن تكون قتالية، وقد دخلنا في المرحلة الرابعة والنهائية وهي تتضمن الدخول في مرحلة ‏الصفر مع انتهاء المرحلة الرابعة، وستنتهي العمليات القتالية التي كان سبب وجودها دخول تنظيم داعش إلى العراق".‏

وأكد وزير الخارجية، أن "وجود القوات الأمريكية والتحاف الدولي في العراق جاء بدعوى رسمية من الحكومة العراقية"، مبيناً ‏أن "داعش هزم في العراق لكن هناك خلايا في عدد من مناطق".‏

ولفت إلى أن "العمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأمريكي سوف يستمر على أساس العمل المشترك مع القوات العراقية ‏وغرفة العمليات العراقية هي من تقرر في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والغطاء الجوي ودعم القوات العراقية وتدريبها ‏وتجهيزها"، مشدداً على "استمرار عمل التحالف والناتو في العراق".‏

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