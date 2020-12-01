العمليات المشتركة تعلن تطبيق خطة الانتشار في سنجار

2020/12/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، شروع عمليات غرب نينوى بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في قضاء سنجار.

وذكرت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " بإشراف مباشر مِن قيادة العمليات المشتركة، شرعت قيادة عمليات غرب نينوى، فجر اليوم، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين كافة الى مناطقهم داخل القضاء".





وأضافت، أنه "تستمر القوات الأمنية بإجراءاتها لتحقيق كامل الامن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الإدارية".

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