تنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار

2020/12/01 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، ان ،قيادة عمليات غرب نينوى باشرت ، فجر اليوم، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين كافة الى مناطقهم داخل القضاء .واشار في بيان الى ان القوات الأمنية ستستمر باجراءاتها لتحقيق كامل الامن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الادارية ./انتهى9

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