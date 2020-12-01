اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا تعل تمديد تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس إقليم كردستان لمدة شهر آخر

2020/12/01 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا عن تمديد تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس إقليم كردستان لمدة شهر آخر.وقال بيان صادر عن اللجنة العليا لمواجهة كورونا عقب إجتماع لها اليوم إنه تقرر تمديد تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس إقليم كردستان مدة شهر آخر وذلك بسبب مخاطر تفشي فايروس كورونا الفتاك./إنتهى

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