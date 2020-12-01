بارزاني: نفذنا التزاماتنا للتوصل إلى اتفاق دستوري مع بغداد

2020/12/01 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومته نفذت التزاماتها الدستورية كافة للتوصل إلى اتفاق دستوري مع بغداد.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني أن الاخير “استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي ووزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا”.

وأشار الوفد البريطاني بحسب البيان، إلى أن “البريطانيين ينظرون ببالغ الاحترام والتقدير لتضحيات قوات البيشمركة وتصديها للإرهاب، كما أبدى الوفد استعداد المملكة المتحدة لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في جميع المجالات، ولا سيما في المجال التجاري وزيادة الاستثمار في إقليم كوردستان”.

ووجه رئيس الحكومة شكره إلى “بريطانيا وثمّن دورها في مساعدة إقليم كوردستان.



كذلك سلط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان نفذت التزاماتها الدستورية كافة بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، لذا يجب على الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان”.

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