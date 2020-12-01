جوكر .. لن تكون هناك حصة للاقليم اذا لم تتفق حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية

2020/12/01 | 13:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اكدت الجنة المالية النيابية ، أن حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام2021تتوقف على الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، إن "حصة اقليم كردستان من تخصيصات الموازنة الاتحادية للعام 2021 تتوقف على الاتفاق مع الحكومة ويجب ادخال هذا الاتفاق الى المو...

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