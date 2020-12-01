2020/12/01 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "الكوادر الصحية في كردستان سجلت 389 إصابة جديدة بكورونا، وتوزعت على النحو التالي":

(٩١) أربيل

(٩٣) سليمانية

(١٧٠) دهوك

(١٤) حلبجة

(٢٠) كرميان

(١) رابرين

وأضاف، "فيما تماثل 325 مصابا إلى الشفاء، وتوزعت الشفاءات الجديدة على النحو التالي":

(١١٧) أربيل

(٢٠) سليمانية

(١٤٠) دهوك

(٥) حلبجة

(٤٣) كرميان

وبين، أن "الـ24 ساعة الماضية شهدت وفاة 23 مصابا بكورونا في كل من":

(٥) أربيل

(١٠) سليمانية

(٥) دهوك

(١) حلبجة

(١) كرميان

(١) رابرين

وبهذا يكون عدد الإصابات الكلي في إقليم كردستان منذ تفشي الوباء 97005 إصابة، شفي منهم 60688 مصابا، فيما توفي 3169 مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان يسجل نحو 400 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان يسجل نحو 400 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).