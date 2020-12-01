الانبار تكشف الآلية المتبعة في عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة

2020/12/01 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الثلاثاء، عن الالية المتعبة في عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .

وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الالية المتبعة في عودة الاسر النازحة تتضمن الموقف الامني لكافة الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة بالإضافة الى التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية التي تقوم بتقديم الدعم المادي لإسر النازحة حال عودتها الى مناطقها المحررة من خلال ترميم منازلهم المتضررة ودفع ايجار لأسر في حال عدم امتلاكها منزل ولفترة محدودة “.

واضاف ان” الالية المتبعة تمنع ارغام الاسر النازحة على العودة الى مناطقها مهما كانت الاسباب وان تكون العودة طوعية ، مبينا ان” وزارة الهجرة والمهجرين تعهدت بإطلاق منحة الطوارئ لإسر النازحة التي مازالت خارج مناطقهم وتكون الاولية لهذه الفئة في خطوة تهدف الى رفع المستوى المعيشي لإسر التي تعيش في وضع مادي صعب للغاية نتيجة تفجير منازلهم من قبل عناصر داعش”.



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