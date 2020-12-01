سائرون: الحكومة ترسل إشارات غير إيجابية بشأن الانتخابات

2020/12/01 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..عد تحالف سائرون , الثلاثاء , دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون خاص بتمويل مفوضية الانتخابات قرارا مستغربا ومحرجا للقوى السياسية , مبينا ان قراره فيه إشارات غير إيجابية للبرلمان.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دعوة الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون تمويل مفوضية الانتخابات مستغرب ومشابه للكثير من قراراته السابقة التي يحاول بها احراج البرلمان والقوى السياسية ومنها قانون الاقتراض ” .وأضاف ان ” مجلس النواب غير معني بتمويل الانتخابات وانما هي مسؤولية الحكومة من خلال درجها ضمن قانون الموازنة والبرلمان بدوره يناقش المبالغ المطلوبة من الحكومة سواء بمناقلاتها او زيادتها وفق الحاجة ” و مشيرا الى ان ” الهدف من تلك الدعوة وضع البرلمان في موقف حرج امام الشعب ” .وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف اعتبرت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، دعوة الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون تمويل موازنة الانتخابات بانها بدعة جديدة وسنة غير صحيحة , مشيرة ان تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل وتحديد أبواب صرفه .



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