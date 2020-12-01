واشنطن بوست : كذبة ترامب بشان تزوير الانتخابات جلبت له 150 مليون دولار

2020/12/01 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تلقى تدفقا هائلا في التبرعات من خلال الطعن في نتائج السباق الرئاسي لعام 2020 ، الذي فاز به الرئيس المنتخب جو بايدن”.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الكذبة السياسية لترامب جمعت له مبلغ 150 مليون دولار منذ يوم الانتخابات ، باستخدام عاصفة من المناشدات المضللة حول الانتخابات حيث تم الحصول على هذه المعلومات من خلال سجلات جمع التبرعات التي تم تحديدها خلال الحملة، نقلاً عن “أشخاص على دراية بتلك المساهمات”.

واضاف أن ” إن تدفق التبرعات السياسية هو أحد الأسباب التي تجعل ترامب وبعض الحلفاء يميلون إلى مواصلة الهجوم القانوني حيث ركزت الحملة الخاطفة على الشؤون العامة باستخدام مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات ، حتى مع فشل محاولاتهم مرارًا وتكرارًا في المحكمة ومع استمرار الولايات الرئيسية في المصادقة على انتصارات الرئيس المنتخب جو بايدن “.

وتابع أن ” الكثير من الأموال التي تم جمعها منذ الانتخابات من المرجح أن تذهب إلى حساب للرئيس لاستخدامه في الأنشطة السياسية بعد تركه لمنصبه ، في حين أن بعض المساهمات ستذهب إلى ما تبقى من المعركة القانونية”.

واشار التقرير الى أن ” الأموال لا تأتي فقط من مانحيه الأثرياء ، ولكنها تأتي في الواقع من مساهمات صغيرة، حيث يقول مسؤولو الحملة إن” زيادة التبرعات تأتي إلى حد كبير من المتبرعين الصغار بالدولار ، مستغلين قاعدة الرئيس من المانحين المخلصين والمتحمسين الذين يميلون إلى المساهمة بأكبر قدر عندما يشعرون أن الرئيس محاصر أو يواجه هجمات سياسية غير عادلة” كما يتوهمون .

وبين التقرير أن ” حملة ترامب ارسلت 500 اعلان الى المانحين لجمع التبرعات بعد الانتخابات بحجة تزوير الناخبين او ماشابه ذلك من القضايا “.



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