2020/12/01 | 14:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، الحصول على موافقات مبدئية، لعودة الجماهير بشكل جزئي بعد منتصف الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة النيابية: موافقات مبدئية لعودة الجماهير جزئياً ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياضة النيابية: موافقات مبدئية لعودة الجماهير جزئياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).