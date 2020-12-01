2020/12/01 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} استقبل وزير التخطيط علي خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة (unicf)في العراق حميدة رمضاني والوفد المرافق، بمناسبة انتهاء مهام اعمالها في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يستقبل ممثلة الامم المتحدة للطفولة ويثمن دور بعثة اليونسيف في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يستقبل ممثلة الامم المتحدة للطفولة ويثمن دور بعثة اليونسيف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).