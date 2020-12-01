وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب

2020/12/01 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، عن وضع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية اللمسات الاخيرة لافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب والذي سيقام للمدة من ٩ الى ١٩ كانون الاول الجاري ٢٠٢٠ على ارض معرض بغداد الدولي وتحت شعار (هلا بالكتاب ).وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الملاكات الفنية التابعة للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية وضعت اللمسات الاخيرة لافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون من خلال تهيأة قاعات رقم (3-4-5-6-7) بمساحة اجمالية (6680م2) كما تم منح الشركة المنظمة مساحات مكشوفة تم استغلالها من خلال أنشاء خيمة معرضية فيها تقدربمساحة (1000م2)”.وأضاف سعيد، أن “القسم الفني في شركة المعارض قام كذلك بتهيأة القاعات و الحدائق و النافورات من خلال اجراء اعمال صيانة منظومات الكهرباء و التبريد وتهيأة المجمعات الصحية والمرافق الخدمية الأخرى”.وأوضح أنه “في اطار تطبيق تعليمات خلية الازمة للحد من انتشار فايروس كورونا قامت الشركة بتهيأة أبواب التعفير للزائرين ونصب منظومات تعقيم و تعفير هي الاحدث على مستوى العالم في القاعات المعرضية”.ومن الجدير بالذكر ان معرض العراق الدولي للكتاب سيشهد مشاركة أكثر من (300) دار نشر محلية وعربية وأجنبية وهذا هو العام الأول الذي تستضيف فيه أرض معرض بغداد الدولي معرضاً ثانياً للكتاب غير معرض بغداد الدولي للكتاب.



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