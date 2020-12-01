الحشد الشعبي يطهر قريتين ويؤمنهما من داعش شمال خانقين

2020/12/01 | 14:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تأمين قريتي محمد عباس و المردان شمال خانقين في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء 28 للحشد الشعبي طهرت، اليوم، قريتي محمد عباس و المردان شمال خانقين في ديالى وتومنهما من تسلل داعش، فيما تواصل قطعات اللواء تقدمها فق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى”.وأطلق الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عملية تطهير وملاحقة فلول داعش ضمن مناطق شمال شرق ديالى.



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