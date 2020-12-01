ليفربول يبحث عن التعويض الأوروبي من مواجهة أياكس

2020/12/01 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يستضيف ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، لخوض مباراة الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يرغب صلاح ورفاقه في قيادة ليفربول لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز، لتعويض الهزيمة الأخيرة من أتالانتا الإيطالي 2-0، في الجولة الماضية من البطولة.

ويأمل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في الفوز بمباراة الليلة، التي تعد غير سهلة بالنسبة لـ”الريدز”، بعد فوزهم في مباراة الذهاب بصعوبة 1-0، لإضافة 3 نقاط ثمينة إلى رصيد “الريدز”، لتعزيز صدارتهم للمجموعة الرابعة، حيث أنهم مهددين بفقدان الصدارة في حالة فوز ضيفهم الهولندي.

أما أياكس الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، وبنفس الرصيد مع أتالانتا صاحب المركز الثالث، يأمل في تقديم أفضل أداء بمباراة الليلة، وتجنب الهزيمة لخطف الصدارة من “الريدز”، أو على الأقل تجنب الهبوط للمركز الثالث، في حالة فوز أتالانتا على ميتلاند الدنماركي بمباراة الغد، والذي يعتبر متوقعاً جداً بالنسبة للفريق الإيطالي الذي استطاع هزيمة متصدر المجموعة في الجولة الماضية، على منافسه الذي يتذيل المجموعة برصيد خال من النقاط بعد هزيمته في جميع المباريات السابقة من البطولة.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، وهزيمة واحدة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل، وهزيمة.



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