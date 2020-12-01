2020/12/01 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..اوضح قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ، الثلاثاء، حقيقة دواعي اخلاء بعض من مقرات الجيش في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وبالتنسيق مع الادارة المحلية في الفلوجة اصدر الاوامر الى مقر الفرقة الثالثة لواء مشاة 40 بالحركة الى مقره الجديد كون ان المساحة التي تشغلها تلك القوة الواقعة ضمن مقاطعة 54 حي الجامعة والممتدة من منطقة الهياكل الى جامعة الفلوجة جنوبي المدينة ، تعود لمواطنين من اهالي الانبار “.واضاف ان” دواعي اخلاء المنطقة لفسح المجال امام المواطنين لفرز وبناء مناطقهم واستغلالها وفق ما يحتاجونه ، مبينا ان” انشاء هذه المقرات جاءت لدواعي امنية سابقا اثناء عمليات التحرير، مبينا ان” تحريك القوة الى موقعها الجديد جاء على خلفية الاستقرار الامني في عموم مناطق الفلوجة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار توضح حقيقة اخلاء مقرات عسكرية لقوات الجيش من مناطق جنوبي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار توضح حقيقة اخلاء مقرات عسكرية لقوات الجيش من مناطق جنوبي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).