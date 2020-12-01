مجهولون يعتدون على أستاذ في جامعة ميسان بإلقاء مادة التيزاب على وجهه

2020/12/01 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت جامعة ميسان تعرض أحد اساتذتها لاعتداء بمادة التيزاب الحارقة من قبل مجموعة شباب مجهولين، مطالبة الجهات الأمنية في بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الفاعلين وإنزال اقسى العقوبات بحقهم.

وذكرت الجامعة في بيان لها أنها تشجب وتستنكر بأشد العبارات الحادث الذي طال الاستاذ الدكتور صلاح مهدي الزيادي التدريسي في قسم الجغرافية بكلية التربية من قبل جهات مجهولة، مضيفة أن هذا الاعتداء السافر يمثل تهديدا للملاكات التدريسية والنخب الاكاديمية في الجامعات العراقية كافة.

هذا وكانت مجموعة مجهولة تستقل دراجات نارية قد قامت بإلقاء مادة التيزاب الحارقة على وجه الدكتور الزيادي في أحد مناطق ميسان، في حين قالت مصادر طبية في المحافظة ان الزيادي بحالة حرجة.

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