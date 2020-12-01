مظهر محمد صالح: الاتفاق مع الصين سينفذ مشاريع البنى التحتية والوحدات المدرسية

2020/12/01 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن تنفيذ بنود الاتفاقية مع الصين مرهون بموازنة العام المقبل، وان الحكومة تعتزم تنفيذ جميع ما جاء بالاتفاقية.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني سيركز على المشاريع الاستثمارية التي ينبغي اعتمادها ضمن التخصيصات السنوية لتلك المشاريع، لافتا الى ان الحكومة تسعى أيضا لتفعيل الاتفاق بمشاريع البنى التحتية والوحدات المدرسية.

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