النزاهة النيابية: سنستجوب ثلاثة مسؤولين.. أين ذهبت أموال نفط الإقليم؟

2020/12/01 | 14:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الفساد أحد أركان الأزمة الاقتصادية الراهنة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، إحالة ملف استجواب ثلاثة مسؤولين، إضافة إلى أسئلة مهمة بشأن ملف أموال النفط المصدر من إقليم كردستان.

وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الفساد المستشري في البلاد هو أحد أركان الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويستوجب على رئاسة مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي بكل الصيغ سواء السؤال والاستيضاح والاستضافة، فضلًا عن الاستجواب الذي يعد أعلى درجات الرقابة".

وأشارت إلى أن "هناك استجوابات لثلاثة مسؤولين إضافة إلى أسئلة مهمة لمعرفة أين تذهب أموال النفط المصدر من إقليم كردستان".

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