ديالى تكشف مصير اكبر مشروع رياضي في تاريخها

2020/12/01 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مديرية الشباب والرياضة في ديالى، الثلاثاء، عن مصير اكبر مشروع رياضي في تاريخ المحافظة.وقال مدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروغ بناء مدينة ديالى الرياضية في مطار ابن فرناس قرب بعقوبة يسير بالاتجاه الصحيح وتم تسليم الارض للشركة الروسية المنفذة بعد تشكيل دائرة المهندس المقديم وتم تسويه الارض”.واضاف عبد الستار،ان” المشروع والذي يعد الاكبر في تاريخ ديالى في القطاع الرياضي وتبلغ ميزانيته 104 مليار دينار ينتظر اقرار ميزانية 2021 من اجل اطلاق تمويل مراحل لبدء الشركة المنفذة بانجاه ماعليها من تعهددات لافتا الى ان المشروع تاخر حسم مصيره لسنوات بسبب الازمات المالية والاضطرابات الامنية المتكررة”.وتعد مدينة ديالى الرياضية من المشاريع الاستراتيجية في ديالى والتي كان من المؤمل البدء بها قبل 8 سنوات الا ان اسباب عدة اسهمت في تاخر حسمها منها الازمات المالية والاضطرابات الامنية”.انتهى 25 ف

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