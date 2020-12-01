2020/12/01 | 14:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الثلاثاء , دعوة رئيس الحكومة مصطقى الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون تمويل موازنة الانتخابات بانها بدعة جديدة وسنة غير صحيحة , مشيرة ان تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل وتحديد أبواب صرفه .وقالت نصيف في تصريح : ان “الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف : تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف : تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف : تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).