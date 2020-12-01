2020/12/01 | 14:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث مسألة بدء الدوام في المدارس، فيما طالبت كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان استئناف العملية التعليمية.

وقال البرلماني شمول آشتي عضو كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رأي الكتلة مع استئناف العملية التربوية والتعليمية في مدراس الاقليم، مع الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية من فايروس كورونا.

واضاف: ان عدم توزيع الرواتب من قبل حكومة الاقليم هو سبب آخر عطّل اعادة افتتاح المدراس لأبوابها، مبينا، ان الاقليم باستطاعته اعادة فتح ابواب المدالرس مثل باقي المحافظات العراقية ودول الجوار.

واشار آشتي الى، ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان تطالب بتوزيع رواتب الموظفين في توقيتها المحدد، كي تستأنف بعدها العملية التدريسية.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الاتحاد الوطني تطالب بإستئناف العملية التعليمية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الاتحاد الوطني تطالب بإستئناف العملية التعليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).