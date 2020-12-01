الحشد يعثر على مواد لوجستية لداعش شرقي صلاح الدين

2020/12/01 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عثور قوات الحشد الشعبي على موادلوجستية لداعش شرقي صلاح الدين.

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