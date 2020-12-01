سامسونغ في طريقها لإطلاق واحدا من أرخص هواتف 5G

2020/12/01 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} ذكرت بعض الصفحات والمواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تعمل على تطوير هاتف قد يصبح أحد أرخص الهواتف التي أنتجتها لتعمل مع شبكات 5.g

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