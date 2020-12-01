الكاظمي يدعو الوزراء الى حشد الإمكانات المتاحة لخدمة أهالي ذي قار

2020/12/01 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوزراء الى حشد الإمكانات المتاحة لخدمة أهالي محافظة ذي قار.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، “على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود، لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة”.وأشار الى ان “مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها وتذليل العقبات …

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