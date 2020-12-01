2020/12/01 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شرعت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في قضاء سنجار.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف مباشر من قيادة العمليات المشتركة، شرعت قيادة عمليات غرب نينوى، فجر اليوم، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار”.وأوضحت، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات غرب نينوى تشرع بإعادة الانفتاح للقوات الأمنية في سنجار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات غرب نينوى تشرع بإعادة الانفتاح للقوات الأمنية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).