النجف.. انطلاق المرحلة الاولى من مشروع طريق الحج

2020/12/01 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجفاعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع طريق الحج البري، الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية.وقال الياسري، في تصريح صحفي، إن “مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم، إضافة الى انشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية عن طريق محافظة …

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