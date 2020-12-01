المالية النيابية تقدم طلبا لاستجواب محافظ البنك المركزي

2020/12/01 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الايام المقبلة ستشهد استجواب داخل مجلس النواب لمحافظ البنك المركزي”، لافتا الى ان “اللجنة المالية قدمت طلبا رسميا لرئاسة البرلمان لاستجواب المحافظ”.واضاف ان “محافظ البنك المركزي ارتكب خطأ كبيرا بشأن المصارف ومزاد العملة وسيتم استجوابه على هذا الاساس”.وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.



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