أوبك تستكمل مباحثاتها للاتفاق على حصص إنتاج النفط

2020/12/01 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، الثلاثاء، محادثاتها الرامية إلى تبني موقف مشترك بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلا، في سوق متضررة من وباء كوفيد-19.

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