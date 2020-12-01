2020/12/01 | 14:54 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت وزارة الداخلية فض نزاع عشائري مسلح والقاء القبض على المتسببين في الهارثة.



عند ورد إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح ضمن قاطع الهارثة على الفور تم تشكيل قوة من افواج طوارئ شرطة البصرة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة وبعد وضع خطة محكمة تم تطويق المنطقة والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على 6 متهمين وعجلتين كانو يستقلونها ضبط داخلها سلاح نوع كلاشنكوف.



واضافت انه تمت إحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين تسببوا باثارة نزاع عشائري في البصرة 7 SKY TV.

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